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Сегодня, 17:15

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 22 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Краснодар» 22 октября 2022 года
Артем Белинин
Алексей Ионов.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».

22 октября в 14-м туре РПЛ «Краснодар» попробует взять реванш у «Нижнего Новгорода», которому он уступил несколькими днями ранее в Кубке России. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород», а посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Краснодар

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в гостей. Поставить на победу «Краснодара» можно за 2.35, это примерно 42% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.00 (33%), ничья — за 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на команду Сторожука в случае ее выигрыша выплата составит 2350 рублей.

Если считаете, что «Нижний Новгород» и в РПЛ не уступит «Краснодару», оформите ставку за 1.64.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.20, Ф2(0) — за 1.71.

Эксперты не определились, высокой или низкой будет результативность матча: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, в то время как обратный исход идет за 1.94.

Вариант «обе забьют» можно взять за 1.75, а наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Краснодар»

«Краснодар» не побеждает четыре матча подряд, а три последних вообще закончились поражениями. Причем страдали «быки» от команд разного калибра — будь то «Ростов» (2:3) Карпина или тот же «Нижний Новгород» (0:1) в Кубке.

Кстати, поражение от нижегородцев нельзя назвать случайным — гости хоть и атаковали чаще, но делали это слабее. А вот в обороне не повезло — не справились ни защитники, ни Сафонов. Конечно, ко второму матчу Сторожук наверняка что-то придумает для нападающих, но что делать с защитой, которая не выручила в четырех из пяти прошедших выездных матчей? Только ожидать голов с двух сторон.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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