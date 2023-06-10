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«Нижний Новгород» — «Родина»: где смотреть стыковой матч 10 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция стыкового матча «Нижний Новгород» — «Родина» 10 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Официальный сайт ФК «Нижний Новгород»
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10 июня состоится ответный стыковой матч за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне — в нем сойдутся «Нижний Новгород» и «Родина». Первая игра в Москве завершилась разгромной победой нижегородцев — 3:0. Новая пройдет на арене стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 14.35 мск. Обслужит встречу арбитр Виталий Мешков.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
10 июн, 14:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Родина

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нижний Новгород» фаворитом матча. Победа хозяев поля в основное время доступна с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья оценена в 4.09 (24%), успех «Родины» — в еще более крупные 7.37 (10%).

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Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.64. Первая игра между командами получилась «верховой».

Вариант «обе забьют» предложен за 2.42, противоположный исход — за 1.56. В семи последних матчах с участием «НН» и трех у «Родины» обмена голами не было.

Пеп Гвардиола. Пеп считает, что «Сити» станет большим клубом в случае победы в ЛЧ. Помогут Холанн, де Брейне и еще один гений

На два и более мяча от хозяев котировка — 1.81, на хотя бы один результативный удар «Родины» — 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода» за 4.75.

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