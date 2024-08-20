20 августа «Ноа» из Армении примет словацкий «Ружомберок» на Абовянском городском стадионе. Первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги конференций стартует по свистку нидерландского судьи Джоуи Коя в 19.00 по московскому времени. Его не будут транслировать в России.

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победу «Ноа» можно взять с коэффициентом 1.90, это приблизительно 47% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (29%), успех «розы» — за 4.20 (24%).

Если предполагаете, что парни Ондржея Сметаны не уступят на Абовянском городском стадионе, вас ждет рынок Х2 за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — за 1.67. Обмен голами идет за 2.05, обратный рынок — за 1.77.

На проход армянского клуба в общий этап Лиги конференций дали котировку 1.93. Квалификацию «Ружомберока» предложили за 1.87.

Прогноз и ставка на матч «Ноа» — «Ружомберок»

Вице-чемпионы Армении успешно преодолели три отборочные стадии Лиги конференций — выбили македонскую «Шкендию» (2:0, 2:1), «Слима Уондерерс» из Мальты (7:0, 0:0) и греческий АЕК (3:1, 0:1). Теперь «Ноа» находится в двух шагах от первого в истории попадания в еврокубковую осень — за путевку в общий этап ЛК команда Руя Моты сразится с «Ружомбероком». Словацкий клуб начал квалификацию в Лиге Европы, где прошел «Тобол» (5:2, 0:1), но не устоял в поединке с «Трабзонспором» (0:2, 0:1). В третьем раунде Лиги конференций «роза» была сильнее хорватского «Хайдука» (0:0, 1:0).

В преддверии ответного домашнего матча парни Ондржея Сметаны предпочтут не рисковать и сыграют осторожно. К тому же в пяти предыдущих отборочных поединках из шести они не обменялись голами с соперниками.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.77.