Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:15

Норвегия — Франция: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 25 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Норвегия — Франция 25 июня 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Арно Калимуэндо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

25 июня один из лидеров группы B сборная Франции сыграет с Норвегией. Встреча молодежного чемпионата Европы среди игроков до 21 года пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» в румынском городе Клуж-Напока. Литовский судья Донатас Румшас даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Посмотреть этот матч легально в России не получится.

Чемпионат Европы U21. Группа D
25 июн, 21:45. ()
Норвегия U21
Франция U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 1.51, это около 64% вероятности. Выигрыш норвежцев предложен с котировкой 6.03 (15%). Ничья доступна за 4.63 (21%).

Верите, что скандинавы не просто наберут первые очки в группе, а еще и прихлопнут фаворита? Ставка на «Свёрла» в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 6030 рублей.

Оба поединка команд в первом туре пробили «верх» по голам: Франция одолела Италию (2:1), Норвегия с тем же счетом уступила Швейцарии. Тотал больше 2.5 мяча в очной разборке идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.19.

Последняя встреча соперников в ноябре 2022-го завершилась «миром» (1:1). Вариант «обе забьют» оценен за 1.83, обратный рынок — за 1.96.

Два из трех самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на сухую викторию «Трехцветных»:

  • 2:0 — за 6.65;

  • 2:1 — за 7.37;

  • 1:0 — за 7.40.

Лука Модрич. Клиент ФОНБЕТ поверил, что Хорватия с Испанией засушат финал Лиги наций. И выиграл почти 900 000 рублей

Прогноз и ставка на матч Норвегия — Франция

На старте группового этапа команда Сильвена Риполля прихлопнула самого статусного конкурента по группе и теперь мечтает о том, чтобы закрепить успех и досрочно выйти в плей-офф. Соперник одного из главных фаворитов Евро-2023 — Норвегия, которая не набрала очков после первого тура.

На стороне «Трехцветных» — серьезный перевес в классе и топовая атака в лице Амина Гуири, Арно Калимуэндо, Куадио Коне и Амина Адли. Но «Свёрла» тоже хороша в нападении: первыми прошили симпатичную Швейцарию, но не удержали преимущество. Да и в трех последних играх квалификации Евро-2023 норвежцы ни разу не оформили меньше двух мячей. Плюс из-за удаления против Италии игру на стадионе «Константин Рэдулеску» пропустит основной центральный защитник французов Лоик Баде.

Три очка и выход в плей-офф вряд ли уплывут от парней Сильвена Риполля, но сухими из воды им точно не выйти.

Рекомендуемая ставка: победа Франции и «обе забьют» за 2.95.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швейцария — Италия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 25 июня 2023 года