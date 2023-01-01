В первый день 2023 года «Ноттингем» и «Челси» встретятся в матче 18-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд», арбитр Питер Бэнкс даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 59% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 5.70 (17%), даже ничья идет за меньшие 4.10 (24%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4100 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество команды Грэма Поттера:

• победа гостей 1:0 идет за 6.20;

• ничья 1:1 — за 7.10;

• успех «Челси» 2:0 — тоже за 7.10.

«Аристократы» выиграли у «Ноттингема» семь последних матчей, «лесники» же последнюю победу над лондонцами одержали в далеком 1997 году. Верите, что команда Стивена Купера прервет грустную серию и не уступит в предстоящей игре? Этот рынок предложен за 2.32.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: соперники не входят даже в топ-10 АПЛ по забитым мячам. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Шанс увидеть мячи от обеих команд оценен в 1.96, «обе забьют — нет» идет за 1.84.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ноттингем» — «Челси» 1 января 2023 года

«Ноттингем» — один из худших в АПЛ: команда идет 19-й и за 16 матчей одержала всего три победы. В первом матче после завершения чемпионата мира в Катаре «лесники» без шансов влетели «Манчестер Юнайтед» (0:3). «Челси» же после паузы легко разделался с «Борнмутом» (2:0).

При Поттере синие показывают прагматичный футбол и редко забивают больше двух мячей — лишь два раза за 15 игр. За эти же 15 матчей при англичанине «Челси» одержал пять сухих побед и провел девять встреч, в которых отличалась только одна команда. В среднем за матч в АПЛ «аристократы» отличаются лишь 1.3 раза, «Ноттингем» еще меньше — 0.7 раза.

Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.62.