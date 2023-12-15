Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 15 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» 15 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

15 декабря «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм» откроют программу 17-го тура АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Сити Граунд», главный судья Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
15 дек, 23:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Тоттенхэм

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «шпор» можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 54% вероятности. Успех «Ноттингема» предложили с котировкой 4.58 (22%). Ничья доступна за 4.18 (24%).

Если допускаете, что клубы обменяются меткими ударами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.64. Обратный вариант оценили в 2.26.

Специалисты ждут результативной игры: тотал больше 2.5 гола дали за 1.62, ТМ 2.5 — в 2.33.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» победил «Форест» всухую (2:0). Еще один поединок лондонцев на «Селхерст Парк» без пропущенных мячей представлен за 2.83.

Аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Сон Хын Мина. Точный выстрел форварда «шпор» идет за 2.31.

Джейк Пол. Джейк Пол сойдется с боксером-ноунеймом. Зачем ему это после побед над Вудли и Диасом?

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»

В прошлом туре лондонцы наконец прервали пятиматчевую серию без побед — дома приговорили страдающий от травм «Ньюкасл» (4:1). При этом даже на неудачном отрезке команда Энджа Постекоглу не изменяла себе и действовала ярко — все пять поединков пробили «верх» по голам. У «лесников» в последний месяц дела гораздо хуже: до ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) было четыре поражения подряд. «Вест Хэм» с «Брайтоном» вонзили красным по три мяча (оба раза 2:3), «Фулхэм» — еще больше (0:5). Вряд ли реактивная атака «шпор» станет щадить ноттингемцев.

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.02.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
«Фобос»: на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет
Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Любушкин может вернуться в «Мэйпл Ливз»
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Михаил Мальцев продолжит карьеру в «Спартаке»
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Зарплата Прохоркина, проблемы Дер-Аргучинцева, тест для Ткачева
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 9
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 15 декабря 2023 года