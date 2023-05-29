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Сегодня, 11:15

Новак Джокович — Александр Ковачевич: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Александр Ковачевич 29 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович стартует на «Ролан Гаррос» матчем против американца Александра Ковачевича. Встреча состоится 29 мая и начнется не ранее 14.15 по московскому времени. В прямом эфире она показана не будет. Теннисисты прежде друг с другом не играли.

Аслан Карацев. Алексей Попырин — Аслан Карацев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у спортсмена из США нет ни единого шанса пробиться в следующий раунд. На победу Ковачевича можно поставить с коэффициентом 21.0, вероятность такого исхода — ниже 1%. Успех Джоковича доступен за минимальное значение — 1.01 (99%).

Ставка в 1000 рублей на американца в случае космического для него результата принесет выплату в 21 000 рублей.

Эксперты считают, что Ковачевич вряд ли выиграет больше девяти геймов. ИТБ2 (8.5) идет за 1.74, ИТМ2 (8.5) — за 2.01.

Общий тотал больше 25.5 гейма доступен за 1.79, ТМ 25.5 — за 2.04.

На успех Джоковича с форой (-10.5) гейма котировка — 1.74. Если же вы считаете, что американец даст Ноле отпор, возьмите Ф2(+10.5) за 2.11.

Аналитики не сомневаются, что серб победит 3:0 по сетам. Коэффициент на такой исход — 1.18. На хотя бы одну выигранную Ковачевичем партию можно поставить за 3.80.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Александр Ковачевич

Ковачевич стал бы идеальным соперником для любого участника «Ролан Гаррос» и тем более для Джоковича. С 2020 года американец провел на грунте 15 матчей и выиграл всего четыре из них. Сейчас серия поражений на этом покрытии у него достигла семи — только в двух он взял партию.

Новак идет за третьей победой в Париже, и, учитывая сложность сетки, в первых раундах ему не стоит задерживаться на корте. Поэтому он наверняка подойдет к встрече первого круга со всей строгостью и не пожалеет соперника — тот вряд ли выиграет больше четырех геймов в любом из сетов.

Рекомендуемая ставка: Джокович выиграет меньше 18.5 гейма за 1.65.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
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