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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:10

Новак Джокович — Рафаэль Надаль: последний танец легенд останется за сербом

Прогноз на матч Олимпийских игр Новак Джокович — Рафаэль Надаль 29 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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29 июля во втором круге олимпийского теннисного турнира сойдутся легенды — Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Матч состоится в Париже на корте имени Филиппа Шатрие и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире в России он показан не будет. В личном противостоянии серб впереди на одну победу — 30 против 29.

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Букмекерские компании единогласно считают Новака абсолютным фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, что примерно 85% вероятности исхода. Успех Рафы в то же время котируется за 5.50 (15%).

Тотал больше 20.5 гейма в этом матче предложено взять за 1.87, ТМ 20.5 — за 2.03.

Триумф Надаля с форой (+4.5) гейма идет за 2.07, выигрыш Джоковича с разницей минимум в пять геймов, оценен в 1.85.

Эксперты убеждены, что испанец не возьмет в этой игре даже партию — это условие дано за 2.41. Наиболее популярный вариант — победа Джоковича 2:0 за 1.57.

На то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк, котировка — 2.35.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль

Надаль до последнего не знал, сыграет ли на Олимпиаде в одиночном разряде, но в итоге решился на этот шаг и после тяжелой победы в первом круге над Фучовичем попал на Джоковича. Серб и испанец проведут между собой 60-й, возможно, заключительный очный матч, так как Рафа все ближе к тому, чтобы вскоре завершить карьеру. Хотя сам он сообщил, что ни о каком последнем танце речи не идет.

В случае победы Надаль сравняется с Новаком по победам в личных встречах, но этого точно не произойдет. Серб сейчас на несколько голов сильнее испанца, который с трудом побеждает даже ребят из конца сотни. На прошлой неделе он чудом победил в Бостаде Навоне и Айдуковича, а затем проиграл Боржешу. В Париже он три сета бился с Фучовичем и физически выхолощен. Так что Джокович должен одержать уверенную победу.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича и ТМ 21.5 гейма за 1.87.

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