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Новак Джокович — Томас Этчеверри: прогноз на матч ATP Рим 12 мая 2023 года

Прогноз на матч ATP Рим Новак Джокович — Томас Этчеверри 12 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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12 мая лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович проведет первый матч за три недели. Его соперником во втором круге римского «мастерса» станет аргентинец Томас Этчеверри. Теннисисты выйдут на корте не ранее 20.00 по московскому времени, в прямом эфире в России их встречу не покажут. Ранее спортсмены не встречались.

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Джокович — безоговорочный фаворит игры, считает букмекерская компания Olimpbet. На победу серба можно поставить за 1.10, что приблизительно 90% вероятности исхода. Выход Этчеверри в следующий раунд оценен в 6.75 (10%).

Ставка в 1000 рублей на аргентинца в случае его выигрыша принесет выплату в 6750 рублей.

Эксперты уверены, что игра завершится в двух сетах — 2:0 в пользу Новака. Такой результат доступен за 1.40.

Победу Этчеверри хотя бы в одной партии предложено оформить за 2.80. На три сета в матче котировка — 3.05.

Джоковичу предстоит вкатиться в ритм после трех недель вне тенниса, поэтому разгром противника не так очевиден: Ф1(-5.5) гейма оценена в 1.95, Ф2(+5.5) — в 1.84.

Тай-брейк в игре можно взять за 3.42, его отсутствие — за 1.28.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Томас Этчеверри

Джокович мало играет в 2023 году по личным и не очень причинам. К отсутствию допуска на ряд турниров добавились проблемы со здоровьем — у серба проблемы с локтем. С начала марта по середину мая Новак провел всего восемь матчей и проиграл три из них. На грунте статистика 2:2 — всухую Джоко обыграл только Ивана Гахова в Монте-Карло, да и там у него в первом сете возникли трудности. В остальных трех играх дела были еще хуже.

Этчеверри только недавно ворвался в топ-70. Это стало возможно благодаря успехам как раз на грунтовых турнирах — на его счету два финала ATP на этом покрытии. Томас побеждал Фоньини, Лайовича, Баеса, неплохо поборолся в финале Буэнос-Айреса с Норри. Джоковичу, который находится не в оптимальной форме, аргентинец способен доставить неприятности.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+5.5) за 1.84.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
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