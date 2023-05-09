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«Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 10 мая 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Каролина» 10 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Джек Хьюз («Нью-Джерс Девилз»).
Фото Твиттер «Нью-Джерси», Twitter
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В ночь с 9 на 10 мая «Нью-Джерси Девилз» и «Каролина Харрикейнз» сойдутся в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли от Восточной конференции НХЛ. Пока минимальное преимущество на стороне команды Рода Бриндамора (2:1). Предстоящая встреча пройдет на льду «Пруденшиал центра» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Нью-Джерси» в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 44% вероятности исхода. Успех гостей оценен котировкой 3.00 (32%), ничья идет за еще большие 3.95 (24%).

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Триумф «Девс» с учетом овертайма предложен за 1.67, на викторию «Кейнс» в дополнительное время дали 2.19.

Также доступны рынки на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.64, Ф2(0) — за 2.24;

• Ф1(-1) можно взять за 2.38, Ф2(+1) — за 1.56.

Аналитики не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы имеется за 1.94, ТМ 5.5 представлен за чуть меньшие 1.86. При этом во всех трех встречах серии оппоненты забрасывали минимум шесть голов на двоих.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Каролина»

Команды штампуют яркие поединки. В первых двух «Харрикейнз» победили крупно (5:1 и 6:1), но «Девилз» отметили перемещение серии на домашнюю арену еще более мощным разгромом (8:4). Вероятно, и в предстоящей схватке соперники порадуют большим количеством голов, тем более и в регулярном чемпионате они играли друг с другом результативно: только в 2023 году дважды забросили на двоих по восемь шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.94.

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