Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
В ночь с 9 на 10 мая «Нью-Джерси Девилз» и «Каролина Харрикейнз» сойдутся в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли от Восточной конференции НХЛ. Пока минимальное преимущество на стороне команды Рода Бриндамора (2:1). Предстоящая встреча пройдет на льду «Пруденшиал центра» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Нью-Джерси» в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 44% вероятности исхода. Успех гостей оценен котировкой 3.00 (32%), ничья идет за еще большие 3.95 (24%).
Ждете, что «Девилз» сравняют счет в противостоянии? Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае выигрыша принесет 2150 рублей.
Триумф «Девс» с учетом овертайма предложен за 1.67, на викторию «Кейнс» в дополнительное время дали 2.19.
Также доступны рынки на результат с форой:
• Ф1(0) идет за 1.64, Ф2(0) — за 2.24;
• Ф1(-1) можно взять за 2.38, Ф2(+1) — за 1.56.
Аналитики не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы имеется за 1.94, ТМ 5.5 представлен за чуть меньшие 1.86. При этом во всех трех встречах серии оппоненты забрасывали минимум шесть голов на двоих.
Команды штампуют яркие поединки. В первых двух «Харрикейнз» победили крупно (5:1 и 6:1), но «Девилз» отметили перемещение серии на домашнюю арену еще более мощным разгромом (8:4). Вероятно, и в предстоящей схватке соперники порадуют большим количеством голов, тем более и в регулярном чемпионате они играли друг с другом результативно: только в 2023 году дважды забросили на двоих по восемь шайб.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.94.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.