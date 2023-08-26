«Интер Майами» еще ни разу не проиграл с Месси. Рестарт чемпионата будет для клуба многообещающим

27 августа Лионель Месси проведет первый матч в МЛС. В стартовом матче после паузы «Интер Майами» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Аллен Чапман.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нью-Йорк» небольшим фаворитом матча. На победу хозяев выставлен коэффициент 2.42, вероятность этого исхода — приблизительно 41%. Успех «Интера» котируется за 2.78 (36%), ничья идет за 3.68 (23%).

Ставка в 1000 рублей на Месси и компанию в случае их выигрыша принесет выплату в 2780 рублей, а чистая прибыль составит 1780 рублей.

«Интер» не проиграл ни один из восьми матчей после перехода Лео. На Х2 котировка — 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17.

Верите, что гости забьют не менее двух раз? Такой исход предложен за 2.28, ИТМ2 (1.5) доступен за 1.64.

На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.59. Это произошло в пяти из шести предыдущих игр с участием «Интера».

Эксперты предполагают, что Месси не промолчит в этой встрече и забьет 11-й мяч в США. На это котировка — 1.91.

Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»

«Интер» замыкает таблицу МЛС, набрав всего 18 очков в 22 играх на старте сезона. Однако клуб еще может выиграть лигу — для этого нужно подняться хотя бы на девятую строчку и залететь в плей-офф. Отставание от заветной позиции — 14 баллов, но при этом у «Майами» есть два матча в запасе.

Задача для Месси и компании непростая, но аргентинец способен даже в одиночку разрешить все трудности. Особенно актуальна его помощь будет в игре с «Ред Буллз», потому что это один из конкурентов «Майами» с 29 очками располагается на 11-м месте. Поэтому сколько бы Мартино ни говорил о том, что может дать Лео отдых, этого не случится — надо бросать главного воина в атаку и выгрызать три очка.

Единственное, в чем «Нью-Йорк» превосходил «Интер» до паузы в чемпионате, — это в игре в обороне. Но с приходом Бускетса, Альбы и Месси клуб из Майами преобразился: да, по-прежнему достаточно пропускает (11 мячей в восьми играх с супертрио), но значительно мощнее выглядит в атаке. Думается, Лео снова скажет свое слово и принесет команде победу.

Рекомендуемая ставка: «Интер» победит с форой (0) за 2.04.

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