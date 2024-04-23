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Сегодня, 12:15

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон»: команда Овечкина вряд ли сдержит Панарина и партнеров

Прогноз на матч Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 24 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») в первом матче серии.
Фото Getty Images
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24 апреля пройдет второй матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между командами Восточной конференции — «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.73, вероятность — приблизительно 56%. Выигрыш гостей идет за 4.50 (20%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья доступна за 4.00 (24%).

Триумф «синерубашечников» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.39, этот рынок на «Вашингтон» дан за 3.00.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 2.02, Ф2(+1.5) — за 1.78;

• Ф1(-2.5) — за 2.90, Ф2(+2.5) — за 1.41.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.99, ТМ 5.5 — за 1.81.

Вероятность овертайма оценена в 4.30, обратный вариант идет за 1.22.

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Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Первая встреча закончилась уверенной победой «синерубашечников» (4:1), которые решили исход поединка уже во втором периоде (3:1). В предстоящем матче шансы «Вашингтона» вновь выглядят сомнительными — «Нью-Йорк» абсолютно лучшая команда регулярного сезона (114 очков) и должна забирать домашние игры против оппонента, который проскочил в плей-офф в самый последний момент. К тому же в последних 10 домашних поединках против «Кэпиталз» «Рейнджерс» оформили семь побед.

Рекомендуемая ставка: победа «Нью-Йорка» за 1.73.

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