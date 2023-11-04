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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 4 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press
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4 ноября в 11-м туре АПЛ «Ньюкасл» дома сыграет с «Арсеналом». Встреча пройдет на арене «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победителем в этой битве станет «Арсенал». Победу лондонцев можно взять за 2.51, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (26%), успех «Ньюкасла» — за 2.86 (35%).

На то, что «сороки» не уступят лондонцам, котировка — 1.55. Правда, нужно быть аккуратнее — «Ньюкасл» проиграл семь из 10 последних матчей этому сопернику.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.91.

Обмен голами предложено взять за 1.74, вариант «обе забьют — нет» — за 2.10.

«Ньюкасл» не забил в девяти из 10 последних матчей против «Арсенала». На то, что это произойдет снова, коэффициент — 3.28.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.11.

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

Артете ценой вылета из Кубка лиги удалось сохранить свежими лидеров команды: Эдегор, Сака, Райс и Мартинелли вышли всего на 25 минут в игре с «Вест Хэмом». А вот «Ньюкасл» играл основным составом с «МЮ» и победил (3:0). При этом Эдди Хау потерял Таргетта, а всего в игре с лондонцами он не досчитается девятерых футболистов, в том числе Исака и Ботмана. Поэтому в этой встрече стоит ждать успеха гостей.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.78.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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