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18 мая, 08:15

«Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 18 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Брайтон» 18 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Александр Исак («Ньюкасл»).
Фото Global Look Press
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18 мая состоится отложенный матч 25-го тура АПЛ, в котором сойдутся команды из топ-6 — «Ньюкасл» и «Брайтон». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 21.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Роберт Джонс. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
18 мая, 21:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
4:1
Брайтон

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу «сорок» можно с коэффициентом 2.05, это примерно 48% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 3.47 (28%), ничья идет за 3.87 (24%).

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Игра первого круга не порадовала голами и закончилась нулевой ничьей. «Мирные» исходы случались в шести из последних 10 встреч команд в чемпионате, еще три раза «чайки» оказывались сильнее. «Ньюкасл» одолел соперника всего однажды в 10 прошедших турах АПЛ. Поставить на очередное непоражание гостей можно за 1.82.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 даны за 7.14;

• победа хозяев 2:1 — за 8.75;

• успех 1:0 — за 11.0.

Букмекеры почти уверены, что предстоящий матч получится ярким: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.54, «обе забьют — нет» предложили за 2.50.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Брайтон»

Обе команды входят не только в топ-6 АПЛ, но и в шестерку лучших по голам: «Брайтон» за 34 тура отличился 66 раз, «Ньюкасл» — 63 раза в 35 матчах. А форвард «сорок» Каллум Уилсон даже входит в топ-5 страйкеров лиги с 17 взятиями ворот. В последних играх оба коллектива давали огня — в шести из семи прошедших игр гостей в АПЛ было забито минимум три мяча. У хозяев такая статистика в семи из восьми последних поединков.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

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