Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
27 августа «Ньюкасл» примет «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк», главный судья Джон Брукс даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.
В букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: взять триумф черно-белых можно с коэффициентом 2.26, что составляет примерно 41% вероятности. Успех гостей предложили с котировкой 2.99 (33%). Ничья доступна за 3.88 (26%).
Два последних визита на «Сент-Джеймс Парк» принесли красным две сухие победы (1:0 и 2:0). Ставка в 1000 рублей на коллектив Юргена Клоппа в случае удачного исхода принесет 2990 рублей.
Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.71, Ф2(0) — за 2.22.
Соперники обменялись голами в половине из четырех предыдущих поединков. «Обе забьют» дали за 1.45, обратный вариант — за 2.76.
Аналитики считают, что лучшая возможность отличиться будет у Каллума Уилсона. Точный выстрел форварда «Ньюкасла» идет за 2.08.
На старте нынешнего розыгрыша премьер-лиги команды по разу пробили «верх» по результативности: «сороки» в первом туре дома разнесли «Астон Виллу» (5:1), «Ливерпуль» в прошлые выходные одолел «Борнмут» (3:1) на «Энфилде». Специалисты склоняются к тому, что очная разборка тоже получится фееричной: тотал больше трех мячей оценили в 1.75, ТМ 3 — в 2.14.
Четыре наиболее возможных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
В дебютном домашнем поединке нового сезона «сороки» крайне негостеприимно обошлись с «Астон Виллой» (5:1). Теперь на «Сент-Джеймс Парк» едет «Ливерпуль». Юрген Клопп обновил полузащиту едва ли не на сто процентов, и в текущей конфигурации средняя линия красных выглядит очень атакующей. На прошлой неделе это вылилось в яркую перестрелку с «Борнмутом» (3:1), да и в первом туре на пару с «Челси» мерсисайдцы создали огромное количество моментов, но забить обе команды смогли всего по разу.
Черно-белые обладают куда более сбалансированным составом по сравнению с переживающим перестройку «Ливерпулем» и готовы надавить на уязвимости соперника. Но Мохамед Салах и компания тоже найдут что ответить.
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.75 (если соперники оформят ровно три гола на двоих, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -