27 августа «Ньюкасл» примет «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк», главный судья Джон Брукс даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: взять триумф черно-белых можно с коэффициентом 2.26, что составляет примерно 41% вероятности. Успех гостей предложили с котировкой 2.99 (33%). Ничья доступна за 3.88 (26%).

Два последних визита на «Сент-Джеймс Парк» принесли красным две сухие победы (1:0 и 2:0). Ставка в 1000 рублей на коллектив Юргена Клоппа в случае удачного исхода принесет 2990 рублей.

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.71, Ф2(0) — за 2.22.

Соперники обменялись голами в половине из четырех предыдущих поединков. «Обе забьют» дали за 1.45, обратный вариант — за 2.76.

Аналитики считают, что лучшая возможность отличиться будет у Каллума Уилсона. Точный выстрел форварда «Ньюкасла» идет за 2.08.

На старте нынешнего розыгрыша премьер-лиги команды по разу пробили «верх» по результативности: «сороки» в первом туре дома разнесли «Астон Виллу» (5:1), «Ливерпуль» в прошлые выходные одолел «Борнмут» (3:1) на «Энфилде». Специалисты склоняются к тому, что очная разборка тоже получится фееричной: тотал больше трех мячей оценили в 1.75, ТМ 3 — в 2.14.

Четыре наиболее возможных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:1 — за 7.35;

выигрыш хозяев со счетом 2:1 — за 9.00;

2:2 и 2:1 в пользу «Ливерпуля» — за 10.75;

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

В дебютном домашнем поединке нового сезона «сороки» крайне негостеприимно обошлись с «Астон Виллой» (5:1). Теперь на «Сент-Джеймс Парк» едет «Ливерпуль». Юрген Клопп обновил полузащиту едва ли не на сто процентов, и в текущей конфигурации средняя линия красных выглядит очень атакующей. На прошлой неделе это вылилось в яркую перестрелку с «Борнмутом» (3:1), да и в первом туре на пару с «Челси» мерсисайдцы создали огромное количество моментов, но забить обе команды смогли всего по разу.

Черно-белые обладают куда более сбалансированным составом по сравнению с переживающим перестройку «Ливерпулем» и готовы надавить на уязвимости соперника. Но Мохамед Салах и компания тоже найдут что ответить.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.75 (если соперники оформят ровно три гола на двоих, случится возврат).

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