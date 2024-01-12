Василий Уткин уверен, что «Манчестер Сити» побалует зрителей голами в матче против «Ньюкасла»

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». Встреча на «Сент-Джеймс Парк» начнется в 20.30 по московскому времени.

В какой форме «Ньюкасл»

В шести последних турах АПЛ у «Ньюкасла» всего одна победа при пяти поражениях. Команда Эдди Хау пожинает плоды участия в Лиге чемпионов, оказавшись не готовой играть сразу на несколько фронтов. Итог: вылет из еврокубков и Кубка английской лиги, а также падение на девятое место в чемпионате Англии. Ко всем бедам добавились длительная дисквалификация важнейшего полузащитника-новичка Сандро Тонали и травмы основных вратаря Ника Поупа, полузащитников Харви Барнса, Джейкоба Мёрфи, Джо Уиллока, нападающего Каллума Уилсона.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

В трех предыдущих турах чемпионата «сороки» проиграли «Лутону» (0:1), «Ноттингем Форест» (1:3) и «Ливерпулю» (2:4). Мерсисайдцы тотально деклассировали оборону «Ньюкасла», создав больше семи голевых моментов, чего ранее ни одной команде АПЛ не удавалось. С учетом многомиллионных трат на трансферы Хау с такими результатами может досрочно лишиться работы.

Чаще всего «сороки» забивают с 61-й по 75-ю минуту (девять голов), а пропускают — с 75-й по 90-ю минуту (семь). В семи из 10 последних матчей «Ньюкасла» во всех турнирах прошла ставка на тотал больше 2.5 мяча.

В какой форме «Манчестер Сити»

У «горожан» восьмиматчевая серия без поражений во всех турнирах. На этом отрезке команда пополнила клубный музей очередным трофеем, выиграв Клубный чемпионат мира (3:0 над японским «Урава Ред Даймондс» и 4:0 над бразильским «Флуминенсе»). После возвращения из Саудовской Аравии подопечные Пепа Гвардиолы одолели «Эвертон» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в АПЛ. Эти результаты позволили догнать в турнирной таблице «Арсенал», а с учетом одного матча в запасе недалеко и лидирующий «Ливерпуль».

«Сити» забивает больше всех (45 голов), а по пропущенным мячам (21) уступает только своим главным конкурентам — «Ливерпулю» (18) и «Арсеналу» (20). 7 января в 1/32 финала Кубка Англии был разгромлен «Хаддерсфилд» (5:0). Этот успех омрачила травма защитника Мануэля Аканджи. Зато впервые с 11 августа вышел на поле полузащитник Кевин де Брейне, восстановившийся после операции на задней поверхности бедра. Возможно, бельгиец поможет «горожанам» взять у «Ньюкасла» реванш за сентябрьский вылет из Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

27 сентября «Ньюкасл» прервал 10-матчевую серию без побед над «Манчестер Сити». 1:0 благодаря голу Александера Исака на «Сент-Джеймс Парк» позволили пройти фаворита в Кубке английской лиги. Предыдущая домашняя для «сорок» очная встреча в рамках АПЛ завершилась со счетом 3:3.

Прогноз Василия Уткина на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 13 января

«Ставка на то, что «горожане» забьют в обоих таймах, прошла в четырех последних очных встречах команд на «Сент-Джеймс Парк» в рамках АПЛ. Несмотря на провальный отрезок «Сити» в конце ноября — начале декабря, коллектив Гвардиолы по потерянным очкам идет вторым в чемпионате, держа лидирующий «Ливерпуль» на расстоянии всего в одну победу.

Травма Эрлинга Холанда сказалась на результативности команды, но Пеп Гвардиола получил подарок на Рождество — восстановился после травмы капитан Кевин де Брейне. Бельгиец уже успел отметиться результативной передачей в кубковой встрече, а «Ньюкасл» ужасно выглядит в обороне в последнее время. Голы «Сити» в обоих таймах — адекватный прогноз на предстоящую встречу», — считает Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на вариант «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах» можно поставить с коэффициентом 2.20.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS