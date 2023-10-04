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Сегодня, 18:15

«Ньюкасл» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «ПСЖ» 4 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Александр Исак («Ньюкасл»).
Фото Global Look Press
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4 октября «ПСЖ» приедет в гости к «Ньюкаслу» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток румынского судьи Иштвана Ковача прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире с 21.45 мск встречу покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2».

Лига чемпионов. Группа F
04 окт, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
ПСЖ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе хозяев: ее можно взять с коэффициентом 2.33, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.63 (28%), успех «ПСЖ» — за 3.03 (33%).

Выигрыш «Ньюкасла» с форой (0) оценили в 1.70. Аналогичная опция на гостей имеется за 2.21.

Специалисты предвкушают, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 1.65, обратный рынок — за 2.25.

На тотал больше 2.5 гола предложили котировку 1.79, на ТМ 2.5 — за 2.08.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). «Боруссия Дортмунд» — «Милан»: участники «группы смерти» не забили в первом туре и хотят это исправить

Килиан Мбаппе стал автором победного мяча в ворота дортмундской «Боруссии» — француз отличился с пенальти. Результативный удар форварда во встрече с «сороками» представлен за 2.28.

За последние две недели парни Эдди Хау сдержали атаку «Милана» (0:0) и «Манчестер Сити» (1:0). Продление сухой серии идет за 3.39.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Боруссия Дортмунд» — «Милан»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире