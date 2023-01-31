0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз на матч Кубка лиги 31 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 31 января 2023 года
Артем Белинин
Александр Исак.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

31 января в ответном матче полуфинала Кубка лиги сыграют «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сент-Джеймс Парк», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни. Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
31 янв, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон

Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в успехе хозяев. Поставить на них можно за 1.42, это примерно 70% вероятности. Ничью оценили в 4.60 (19%), победу гостей — в 8.70 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.

«Святые» почти спаслись в первом матче полуфинала. Если считаете, что в ответной встрече они не проиграют, оформите ставку за 3.00.

Для этого матча доступна линия на проход в финал: триумф «сорок» почти предрешен и идет за 1.05, а вот у «Саутгемптона» шансов мало — котировка 12.0.

Улучшить коэффициент на победу «Ньюкасла» или добавить шансов «святым» можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.70, Ф2(+1) — за 2.23.

Первый матч получился вязким, в нем забили только один мяч. Поэтому эксперты сомневаются в результативности встречи: ТБ 2.5 идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.

Аналитики верят в вариант «обе забьют — нет», коэффициент на него — 1.68.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «сорок» за 5.70.

Эдди Хау. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: команде Хау осталось всего два шага до первого трофея в эпоху шейхов

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Саутгемптон»

Как и в первом матче, в ответной игре ожидается «низ» по голам. Все просто — у «Ньюкасла» отличная оборона, они пропустили лишь однажды за последние 10 встреч во всех турнирах. «Святые» же забивают совсем мало голов (около одного за игру) и вряд ли способны доставить проблемы крепким защитникам «сорок».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
0
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут
Nour News: Иран может поменять позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке
В Узбекистане участники протестных акций в Нукусе получили до 16 лет тюрьмы
ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Вильярреал» — «Райо Вальекано»: где смотреть матч ла лиги 30 января 2023 года онлайн в прямом эфире