31 января в ответном матче полуфинала Кубка лиги сыграют «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сент-Джеймс Парк», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни. Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в успехе хозяев. Поставить на них можно за 1.42, это примерно 70% вероятности. Ничью оценили в 4.60 (19%), победу гостей — в 8.70 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.

«Святые» почти спаслись в первом матче полуфинала. Если считаете, что в ответной встрече они не проиграют, оформите ставку за 3.00.

Для этого матча доступна линия на проход в финал: триумф «сорок» почти предрешен и идет за 1.05, а вот у «Саутгемптона» шансов мало — котировка 12.0.

Улучшить коэффициент на победу «Ньюкасла» или добавить шансов «святым» можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.70, Ф2(+1) — за 2.23.

Первый матч получился вязким, в нем забили только один мяч. Поэтому эксперты сомневаются в результативности встречи: ТБ 2.5 идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.

Аналитики верят в вариант «обе забьют — нет», коэффициент на него — 1.68.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «сорок» за 5.70.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Саутгемптон»

Как и в первом матче, в ответной игре ожидается «низ» по голам. Все просто — у «Ньюкасла» отличная оборона, они пропустили лишь однажды за последние 10 встреч во всех турнирах. «Святые» же забивают совсем мало голов (около одного за игру) и вряд ли способны доставить проблемы крепким защитникам «сорок».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.68.