Прогнозы на спорт
Сегодня, 21:15
Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» — 2022. В его победе, кажется, не сомневался никто: в прошедшем сезоне форвард стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов в составе бланкос, попутно выиграв выиграв гонку бомбардиров обоих турниров.
Получится ли у Бензема побороться за приз снова уже в 2023 году? И будет ли такой шанс у предыдущих обладателей «Мяча» — Лео Месси и Криштиану Роналду? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ проанализировали (в России принимать ставки на «неспортивные» события запрещено), кто станет следующим обладателем престижной награды.
Они считают, что в тройке обязательно будут двое самых обсуждаемых футболистов планеты — Эрлинг Холанн и Кильян Мбаппе. Котировка на победу норвежца чуть ниже — 3.00, на француза — 4.00. Карим Бензема — третий в списке. Его возможный успех оценен в 6.00. Далее игроки следуют в таком порядке:
Неймар — 10.0;
Роберт Левандовски — 12.0;
Мохамед Салах — 12.0;
Садио Мане — 15.0;
Винисиус — 15.0;
Кевин де Брейне — 25.0;
Криштиану Роналду — 30.0;
Лео Месси — 30.0;
Хвича Кварацхелия — 50.0;
Квинси Промес — 500.