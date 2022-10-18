Эксперты оценили шансы Промеса и Кварацхелии на «Золотой мяч» — 2023

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» — 2022. В его победе, кажется, не сомневался никто: в прошедшем сезоне форвард стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов в составе бланкос, попутно выиграв выиграв гонку бомбардиров обоих турниров.

Получится ли у Бензема побороться за приз снова уже в 2023 году? И будет ли такой шанс у предыдущих обладателей «Мяча» — Лео Месси и Криштиану Роналду? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ проанализировали (в России принимать ставки на «неспортивные» события запрещено), кто станет следующим обладателем престижной награды.

Они считают, что в тройке обязательно будут двое самых обсуждаемых футболистов планеты — Эрлинг Холанн и Кильян Мбаппе. Котировка на победу норвежца чуть ниже — 3.00, на француза — 4.00. Карим Бензема — третий в списке. Его возможный успех оценен в 6.00. Далее игроки следуют в таком порядке: