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Сегодня, 21:15

Эксперты оценили шансы Промеса и Кварацхелии на «Золотой мяч» — 2023

Евгений Коростелев
Квинси Промес.
Фото Global Look Press

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» — 2022. В его победе, кажется, не сомневался никто: в прошедшем сезоне форвард стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов в составе бланкос, попутно выиграв выиграв гонку бомбардиров обоих турниров.

Получится ли у Бензема побороться за приз снова уже в 2023 году? И будет ли такой шанс у предыдущих обладателей «Мяча» — Лео Месси и Криштиану Роналду? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ проанализировали (в России принимать ставки на «неспортивные» события запрещено), кто станет следующим обладателем престижной награды.

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Они считают, что в тройке обязательно будут двое самых обсуждаемых футболистов планеты — Эрлинг Холанн и Кильян Мбаппе. Котировка на победу норвежца чуть ниже — 3.00, на француза — 4.00. Карим Бензема — третий в списке. Его возможный успех оценен в 6.00. Далее игроки следуют в таком порядке:

  • Неймар — 10.0;

  • Роберт Левандовски — 12.0;

  • Мохамед Салах — 12.0;

  • Садио Мане — 15.0;

  • Винисиус — 15.0;

  • Кевин де Брейне — 25.0;

  • Криштиану Роналду — 30.0;

  • Лео Месси — 30.0;

  • Хвича Кварацхелия — 50.0;

  • Квинси Промес — 500.

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