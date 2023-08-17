Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
18 августа легенды смешанных единоборств Олег Тактаров и Джефф Монсон проведут боксерский поединок. Мужчины сойдутся в рамках главного боя турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Ивент пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо», основная схватка начнется не раньше 23.00 по столичному времени. Прямую трансляцию мероприятия покажет телеканал «РЕН ТВ», эфир стартует в 23.00 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpet отдали предпочтение экс-бойцу UFC: поставить на первого русского чемпиона промоушена можно за 1.68, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш Снеговика предложен с котировкой 3.00 (31%), ничья идет за 6.50 (12%).
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Бой ветеранов пройдет по правилам бокса и точно не продлится долго: формат — три раунда по две минуты. О таком коротком поединке объявил промоутер Владимир Хрюнов. Букмекеры предполагают, что схватка пройдет всю дистанцию: тотал раундов больше 2.5 доступен за 1.30, ТМ 2.5 — за 3.20.
55-летний Тактаров очень давно не выходил в ринг или октагон: последний бой он провел в апреле 2008-го в турнире YAMMA — Pit Fighting 1. Его 52-летний оппонент выступал куда чаще — предыдущий поединок с участием Монсона состоялся в октябре 2016-го.
Схватка пройдет по правилам бокса, которые более удобны Тактарову. И это даже несмотря на то, что в UFC россиянин считался мастером джиу-джитсу, а последние пять побед в карьере добыл болевыми приемами. Олег — мастер спорта по самбо, в этом виде единоборств также сильно развивается ударная техника. Монсон же куда более ярко выраженный борец, у которого намного больше соответствующих регалий — неоднократные победы на мировых чемпионатах по грэпплингу и джиу-джитсу.
Рекомендуемая ставка: победа Тактарова за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -