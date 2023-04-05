Olimpbet провела ребрендинг впервые за 10 лет

Букмекерская компания Olimpbet впервые за 10 лет присутствия на российском рынке провела ребрендинг: обновила фирменный стиль, визуальную концепцию, шрифт логотипа, сочетания цветов.

В результате ребрендинга трансформировался основной символ — венок, введены новые графические элементы: восьмиугольная монета и героический маскот «Малыш Кэф». Новый логотип Olimpbet отражает ключевые ценности компании и ее пользователей. Коралловый цвет сменил привычный рубиновый, также к цветовой палитре добавились синий, зеленый и сочетание черного с золотым.

— При разработке нового логотипа мы провели глубокий анализ трендов, учитывали фидбэк наших клиентов. Новый стиль отлично адаптируется под разные каналы коммуникации и физические носители, это позволит бренду стать более заметным, — сообщила Анна Кулысова, бренд-директор Olimpbet.

По ее словам, дополнительные цвета ввели для разных направлений:

в единоборствах основным цветом стал черный — для вывода персоналий на первый план;

в киберспорте главный — насыщенный зеленый, он отсылает к яркой LED-подсветке компьютерных комплектующих;

для VIP-направления выбрано сочетание черного и золотого — эти цвета подчеркивают премиальность предложения.

— Новые цвета сделают эмоции от спорта еще ярче, — добавила Кулысова.

— Новый стиль отражает нашу прогрессивность и глубокую приверженность миру спорта. Как букмекер мы постоянно стремимся к надежности и превосходному сервису, мы зарекомендовали себя как надежный партнер для игроков, спортивных команд и федераций. Уверен, что обновление фирменного стиля поможет усилить нашу позицию на рынке букмекерских услуг, — комментирует обновление Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet.

В качестве основного шрифта выбран жирный гротеск со сбалансированным негативным пространством — он удобен для набора крупных заголовков, делает их более активными и выделяющимися и заметен на любых носителях, связанных со спортивной жизнью.

Внедрение нового стиля будет постепенным, его использование планируется на российском рынке, а также на казахском, киргизском и в других регионах.