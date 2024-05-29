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Прогнозы на спорт

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«Олимпиакос» — «Фиорентина»: финалисты Лиги конференций умеют играть в атаку и грешат в обороне

Прогноз на финал Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина» 29 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Фиорентина».
Фото Global Look Press
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29 мая в Афинах на ОПАП Арене состоится финал Лиги конференций, в котором греческий «Олимпиакос» сыграет с итальянской «Фиорентиной». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Лига конференций. Финал
29 мая, 22:00. OPAP Arena (Афины)
Олимпиакос П
Фиорентина

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение номинальным гостям. На победу «Фиорентины» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность этого результата — примерно 40%. Успех «Олимпиакоса» оценен в 3.10 (32%), ничья — в 3.25 (28%).

На то, что кубок поднимут итальянцы, котировка — 1.79. Греки — 2.12.

Вариант, при котором «Оли» не уступил по итогам 90 минут игры, доступен в линии за 1.59.

На то, что соперники не выявят сильнейшего в основное время и переведут выяснение отношений в дополнительное время, коэффициент — 4.60.

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Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.74. Условие «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены обратными 1.77 и 2.06.

Финал пройдет в одной из самых горячих футбольных стран, еще и с участием местной команды. Эмоциональное напряжение скажется на жесткости игры. ТБ 5.5 желтые карточки доступен за 2.12, удаление можно взять за 3.30.

Прогноз и ставка на матч «Олимпиакос» — «Фиорентина»

На бумаге «Фиорентина» выглядит посильнее «Олимпиакоса», но греки в этом еврокубковом сезоне обыгрывали соперников и помощнее — например, английские «Вест Хэм» и «Астон Виллу». У себя дома команда из Пирей «погибнет» на поле, но просто так финал не отдаст.

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Коллектив Хосе Мендилибара забила во всех восьми играх плей-офф Лиги конференций, а пропустила в пяти из шести предыдущих. Также в восьми последних играх с участием «Фиорентины» забили обе команды, в семи случаях игры завершились через «верх».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
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