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Сегодня, 15:15

«Олимпия Любляна» — «Галатасарай»: Икарди и компания сделают еще один шаг навстречу «Реалу» и «Ман Сити»

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Олимпия Любляна» — «Галатасарай» 8 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Мауро Икарди празднует гол с партнерами.
Фото Global Look Press
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8 августа в Лиге чемпионов пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них словенская «Олимпия Любляна» сыграет с турецким «Галатасараем». Встреча состоится на арене «Стожице» и начнется в 22.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Андреас Экберг.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
08 авг, 22:00. Stozice Stadium (Любляна)
Олимпия Л
Галатасарай

«Галатасарай» — фаворит матча, по данным аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победа турецкого клуба доступна за 1.71, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 3.98 (25%), успех «Олимпии» — за 4.78 (17%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев, если они выжмут из этой игры максимум, принесет выплату в 3780 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.18.

Обмен голами оценен тем же знакомым коэффициентом 1.71, противоположный результат — 2.13.

«Олимпия» пропустила ровно по одному мячу в каждом из четырех матчей в квалификации ЛЧ. ИТМ2 (1.5) идет за 2.16, ИТБ2 (1.5) — за 1.69.

Перед первым матчем можно сделать выбор, какая команда пройдет дальше. «Олимпия» — 5.62, «Галатасарай» — 1.15.

 
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Прогноз и ставка на матч «Олимпия Любляна» — «Галатасарай»

Удивительно, как тяжело для «Галатасарая» сложились оба матча предыдущего раунда против «Жальгириса». Команда, за которую выступают Дзаньоло, Мертенс, Сержиу Оливейра и Икарди, победила всего в один мяч (суммарно — 3:2). Правда, Мауро в обеих встречах участия не принимал.

Очевидно, с его возвращением команда преобразится. И заиграет значительно агрессивнее в атаке, как это было по ходу прошлого сезона суперлиги — «львы» забили 83 мяча в 36 матчах (2.3 в среднем) и стали чемпионами. Тем более «Олимпия» недостаточно организована в обороне — по голу в каждой встрече ей забила даже скромная латвийская «Валмиера».

Рекомендуемая ставка: «Галатасарай» победит и тотал больше 1.5 мяча» за 1.87.

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