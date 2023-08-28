Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
28 августа 16-летняя россиянка Мирра Андреева в первом круге US Open сразится с австралийкой Оливией Гадеки. Встреча начнется не ранее 23:15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Мирру серьезным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.26, это примерно 79% вероятности исхода. Успех Гадеки предложен за 3.85 (21%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационный выигрыш австралийки в случае ее выигрыша принесет выплату в 3850 рублей.
Неплохой вариант — 2:0 в пользу Андреевой за 1.72. Если же вы верите в то, что Гадеки возьмет хотя бы партию, сделайте такую ставку за 2.05.
Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.88, ТМ 20.5 — за 1.93.
Думаете, что Мирра возьмет резкий старт в матче? На ее триумф в первом сете с форой (-2.5) гейма котировка — 2.22.
На то, что встреча будет трехсетовой, коэффициент — 2.60. На две партии — 1.46.
Гадеки вряд ли стоило ждать в основной сетке: ничем не примечательная австралийка вдруг обыграла Тан, совершила камбэк в игре с Чирико и одолела Бектас. Хотя в первой половине августа она чудом не уступила 425-й ракетке планеты из Индии Ямалапалли, а затем проиграла подряд Джонс и Байдль. В общем, Оливия — теннисистка очень нестабильная.
Мирра выиграла всего два из пяти последних матчей, однако ее соперницами были куда более грозные девушки — Киз, Бондарь и Стивенс. Две из них давно и уверенно входят в топ-50, так что поражения нельзя считать неожиданными. Тем не менее Андреева точно играет интереснее и разнообразнее Гадеки, у которой нет ни одной победы над игроками топ-100. И не будет, по крайней мере пока.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-4.5) за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -