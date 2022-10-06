6 октября один из фаворитов Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с кипрской «Омонией». Игра третьего тура пройдет в Никосии на стадионе ГСП и начнется в 19.45 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр из Португалии Жоау Педру Пинейру. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «МЮ» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за нескромные 8.10 (12%), а успех «Омонии» вообще за 14.5 (5%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат встречи принесет выигрыш в 8100 рублей.

Если считаете, что манкунианцы еще не пришли в себя после нокаута в матче с «Сити» в последние выходные (3:6), возьмите вариант «хозяева не проиграют» за 4.90 или Ф1(+1.5) за 2.32.

Эксперты убеждены, что в матче будет забито три и более мяча, поэтому ТБ 2.5 гола идет за 1.59, а ТМ 2.5 — за 2.46.

Результативного удара от «Омонии» ждать не стоит, котировка на него — 2.08.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.28, «обе забьют — нет» — в 1.63.

Три наиболее вероятных точных счета указывают на превосходство «МЮ»:

победа 2:0 идет за 5.60;

разгром 4:0 — за 6.50;

3:0 — за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Омония» — «Манчестер Юнайтед»

Команда тен Хага получила сочную оплеуху в прошедшие выходные, проиграв 3:6 «Сити». Голландец похвалил Пепа Гвардиолу за урок и заверил, что команда сделает правильные выводы. Доказать, что работа над ошибками проведена, предстоит уже в четверг против скромной «Омонии», которая проиграла оба стартовых матча в группе с общим счетом 1:5.

Во втором туре «МЮ» легко переиграл на выезде «Шериф» (2:0), который, в свою очередь, забил киприотам три безответных гола. Мотивированный изменить свое положение в команде Криштиану Роналду сделает все возможное, чтобы обыграть противника с не меньшим преимуществом.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.65.