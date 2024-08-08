Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Ордабасы» — «Пюник»: чемпионы Казахстана и Армении не станут рисковать в первой игре

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Ордабасы» — «Пюник» 8 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Дифферданж» — «Ордабасы».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

8 августа «Ордабасы» встретится с «Пюником» из Еревана на Центральном стадионе в Алматы. За порядком проследит арбитр Ондржей Берка из Чехии. Поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций начнется в 18.00 по московскому времени. В России его не покажут.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
08 авг, 18:00. Kazhimukan Munaytpasov (Чимкент)
Ордабасы
Пюник

Эксперты склоняются к победе хозяев. На сине-белых можно поставить с коэффициентом 2.05, вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.35 (30%), успех клуба из Еревана — за 3.75 (27%).

Если считаете, что гости не проиграют, хватайте опцию Х2 за 1.77.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд еще до ответной встречи. Проход «Ордабасы» оценен в 1.85, «Пюника» — в 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок «обе забьют» идет за 2.00, обратный вариант — за 1.80.

Александр Ляказетт и&nbsp;Тьерри Анри (сборная Франции). Анри ведет Францию к золоту домашней Олимпиады. Козырь Испании — молодая звездочка «Барселоны»

Прогноз и ставка на матч «Ордабасы» — «Пюник»

Оба клуба стартовали в еврокубковой квалификации с первого раунда Лиги чемпионов, но потерпели неудачу и не забили ни разу. Чемпионы Казахстана уступили молдавскому «Петрокубу» (0:0, 0:1), чемпионы Армении — минскому «Динамо» (0:0, 0:1). Во второй отборочной стадии Лиги конференций команды выступили результативнее: «Ордабасы» прошли «Дифферданж» из Люксембурга (0:1, 4:3, пен 4:3). «Пюник» — «Стругу» из Северной Македонии (1:2, 3:1). Вряд ли соперники порадуют большим количеством голов в очной встрече — скорее предпочтут сыграть осторожно и отложат вопрос о победителе противостояния на ответку в Ереване.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Ордабасы
ФК Пюник
0
Читайте также
Антонов назвал реакцию США на действия ВСУ в Курской области возмутительной
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
СК РФ установит всех причастных к покушению на военкора Поддубного
Мошенники стали красть личные данные граждан РФ при помощи «ускорителей» YouTube
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Новосибирске завершились главные соревнования по спортивной гимнастике — FONBET Кубок России 2024