25 августа в шестом туре чемпионата России ЦСКА сыграет в гостях с «Оренбургом». Игра пройдет на «Газовике» и начнется в 17.30 по московскому времени, а показана в прямом эфире будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что ЦСКА наберет три очка. Победа армейцев доступна за 1.82, что примерно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 4.07 (22%), успех «Оренбурга» — за 4.17 (24%).

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В прошлом сезоне «Оренбург» не позволил ЦСКА обыграть себя на «Газовике» (2:2). На то, что хозяева не уступят и на этот раз, котировка — 2.04.

Команды очень много забивали в последних очных матчах — в шести подряд прошел «верх». Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.44.

Эксперты считают, что ЦСКА забьет один или два гола. На первый исход коэффициент — 3.10, на второй — 3.20.

Обмен голами оценен в 1.57, противоположный результат — в 2.38.

Три наиболее вероятных точных счета предполагают победу ЦСКА:

ничья 1:1 предложена за 7.20;

2:1 в пользу армейцев — за 7.75;

2:0 — за 9.25.

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