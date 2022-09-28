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28 сентября, 11:15

«Оренбург» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России 28 сентября 2022 года

Прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо» 28 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Брайан Мансилья («Оренбург»).
Фото Global Look Press

28 сентября в третьем туре группового этапа Кубка России «Оренбург» на стадионе «Газовик» примет московское «Динамо». Стартовый свисток арбитра Ивана Сиденкова прозвучит в 17.30 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru начиная с 17.25 мск.

Кубок России. Группа C
28 сент, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у бело-голубых значительно больше шансов на успех: поставить на победу «Динамо» в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.10, вероятность — примерно 47%. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья доступна за 3.60 (26%).

Ждете триумфа фаворита? Ставка в 1000 рублей на бело-голубых в случае их выигрыша принесет 2100 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи подтверждают преимущество москвичей:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа «Динамо» 1:0 — за 7.30;

• успех 2:1 — за 8.50.

Также вы можете присмотреть к ставкам на забитые мячи. «Оренбург» — самая пропускающая команда этого сезона РПЛ: за 10 матчей команда получила уже 26 голов. Бело-голубые же выдали несколько ярких игр: забили четыре мяча «Торпедо» (4:0), три — «Факелу» (3:3). Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.90.

Обе команды обладают мощными бомбардирами. Владимир Сычевой из «Оренбурга» в этом сезоне оформил уже шесть мячей во всех турнирах, Федор Смолов из «Динамо» — пять. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.85, ИТМ1 (1.5) — за 1.42. Эти рынки на гостей предложены за 2.10 и 1.73 соответственно.

Славиша Йоканович. «Оренбург» — «Динамо»: Йокановича ждет третье поражение подряд?

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Динамо» 28 сентября 2022 года

Бело-голубые в кризисе: в последних шести матчах во всех турнирах они победили лишь дважды, а проиграли — трижды. Причем и победы коллектив Славиши Йокановича в этом промежутке выжимал с трудом: «Урал» и «Ахмат» уступили с одинаковым счетом 1:2.

«Оренбург» же отлично выступает дома: за четыре матча в этом сезоне команда проиграла лишь однажды и три раза выиграла. К тому же оренбуржцы практически не пропускают на «Газовике» — в трех выигранных встречах получили лишь один мяч в свои ворота. Вероятно, они навяжут борьбу кризисному «Динамо».

Рекомендуемая ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.79.

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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