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Сегодня, 15:15

«Оренбург» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 28 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Факел» 28 октября 2022 года
Евгений Коростелев
«Оренбург».
Фото Официальный сайт ФК «Оренбург»
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28 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу в Оренбурге одноименный клуб сыграет с «Факелом». Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел

«Оренбург» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.93, вероятность примерно 51%. На ничью и успех «Факела» котировки примерно одинаковые — 3.80 (25%) и 3.90 (24%) соответственно.

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 3900 рублей, а чистая прибыль — 2900 рублей.

Вариант «Факел» не проиграет» оценен в 1.93.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03. Для справки: в последних шести матчах с участием «Оренбурга» проходит «верх».

Обмен голами доступен за 1.75, обратный исход — за 2.08.

 
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Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.80;

  • 1:0 в пользу хозяев — за 7.50;

  • 2:1 — за 8.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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«Оренбург» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 28 октября 2022 года