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Сегодня, 11:45

«Оренбург» — «Краснодар»: «быки» воспользуются осечкой «Спартака» и вырвутся в лидеры РПЛ

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» 12 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Владимир Ивич.
Фото Global Look Press
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12 августа потенциальный лидер чемпионата России «Краснодар» будет гостить у «Оренбурга». Встреча четвертого тура пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени. Рассудит команды арбитр Василий Казарцев. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Краснодар

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Краснодару». На то, что «быки» возьмут три очка, можно поставить с коэффициентом 2.27, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.77 (23%), успех «Оренбурга» — за 3.03 (33%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет прибыль в размере 2030 рублей, а всего на счет вернутся 3030 рублей.

Можете подстраховать команды с помощью форы (0): победа «Краснодара» при таком условии дана за 1.69, «Оренбурга» — за 2.23.

Тотал больше 2.5 мяча оценен небольшими 1.52, ТМ 2.5 — 2.52. Эксперты предлагают пошалить и взять ТБ 3.5 за 2.28 — именно он выставлен как главный рынок.

Одинаковый коэффициент 2.08 доступен на превосходство одной и другой команды по ударам в створ. А вот в рынке на автора большего количества угловых лидирует «Краснодар» — 1.95 против 2.25.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Краснодар»

«Краснодар» выиграл все три матча в РПЛ на старте сезона и после поражение «Спартака» от «Урала» может единолично возглавить таблицу. Для этого нужно обыграть «Оренбург», у которого дела пока не идут: клуб во главе с Иржи Ярошиком набрал всего один балл, причем сделал это на последних минутах встречи с «Рубином» (1:1).

«Быки» по всем показателям интереснее оренбуржцев, и даже поражение в обеих играх Кубка России вряд ли сильно испортит коллективу Ивича настроение. В нападении у краснодарцев полный порядок (10 голов в пяти матчах), пропущено семь, но в чемпионате — лишь один.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.69.

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