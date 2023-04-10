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«Оренбург» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 10 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Ростов» 10 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Сергей Песьяков.
Фото Global Look Press
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10 апреля «Оренбург» примет «Ростов» в рамках 22-го тура чемпионата России. Команды сыграют на стадионе «Газовик» в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 16.55. Встречу обслужит судья Роман Сафьян.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
10 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов

Букмекерская контора Olimpbet назвала фаворитом «Оренбург». На победу хозяев доступна котировка 2.21, что составляет примерно 45% вероятности. Успех «Ростова» предложен за 3.23 (28%), ничья — за похожие 3.68 (27%).

Ставка в 1000 рублей на команду Валерия Карпина в случае благоприятного исхода принесет выигрыш в 3230 рублей.

Ростовчане победили в трех турах РПЛ подряд. Верите, что донской клуб продолжит беспроигрышную серию? Ставка Х2 предложена за 1.70.

В трех последних очных матчах забивали обе команды. На обмен результативными ударами и в этот раз доступна котировка 1.56, обратный рынок идет за 2.43.

«Оренбург» больше 80% вторых таймов домашних матчей завершил с голами, у «Ростова» — 89% вторых 45-минуток на выезде кончились забитыми мячами. На голы обеих команд после перерыва есть коэффициент 2.75.

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Наиболее вероятный промежуток времени во втором тайме, когда могут быть оформлены мячи, — с 76-й по 90-ю минуты. Это событие идет за 1.83.

Эксперты ожидают нескольких голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.66, ТМ 2.5 — за 2.29.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 1:1. Этот исход предложен за 6.40.

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