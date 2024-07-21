«Спартак» начнет новый сезон РПЛ выездом в Оренбург. 21 июля команды встретятся на стадионе «Газовик», рефери Алексей Сухой даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир — в 17.20 мск.

Букмекеры отдали предпочтение москвичам: их победа предложена с котировкой 2.15, вероятность этого исхода — приблизительно 46%. Успех хозяев дан за 3.25 (29%), коэффициент на «мирный» результат — 3.75 (25%).

«Спартак» не побеждал на «Газовике» три матча подряд. Поставить на то, что «Оренбург» не уступит (1Х) и в предстоящей встрече, можно за 1.74.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство красно-белых:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 и 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.05.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.64, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.16.

Комбинированный вариант на непоражение хозяев и тотал больше 1.5 мяча оценен в 2.20.