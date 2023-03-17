18 марта московский «Спартак» проведет очередной матч в чемпионате России. В 20-м туре соперником красно-белых станет «Оренбург». Игра состоится на стадионе «Газовик», стартовый свисток прозвучит в 12.00 по столичному времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 11.55 мск. Обслужить игру доверено Павлу Кукуяну.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.99, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.97 (22%), успех «Оренбурга» — за чуть меньшие 3.57 (28%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выплату в 1990 рублей, а чистая прибыль составит 990 рублей.

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» два последних матча, каждый — с разницей в два и более мяча. Ф2(-1.5) предложена за 3.27, Ф2(-1) для менее рисковых — за 2.66.

Команды после зимнего перерыва провели по две игры в РПЛ и в каждой пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — 2.58.

Соперники обменялись забитыми мячами в трех последних очных матчах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, «обе забьют — нет» — за 2.64.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»

«Спартак» неплохо вернулся с зимних каникул: прошел в Кубке России «Локомотив» (1:0 и 4:2), одолел в РПЛ «Факел» (3:2), но дважды не справился с «Уралом» (2:2 и 1:1). И хотя красно-белые неважно отыграли в обороне, но каждый раз были успешны в атаке — суммарно забили в пяти матчах 11 мячей. И это при условии отсутствия в кубковых играх Александра Соболева и Шамара Николсона. С ними голов могло быть еще больше.

«Оренбург» удивил крупной победой над «Сочи» в последнем туре (4:0), но перед этим команда Марцела Лички уступила «Ахмату» (1:3). Эти результаты отражают обычную нестабильность середняка: «Оренбург» выиграл и проиграл по девять матчей и еще раз поделил очки. Также он много забивает (38 мячей, третий показатель после «Спартака» и «Зенита»), но при этом неудачно обороняется (40 пропущенных, даже у безнадежного «Торпедо» меньше).

«Спартак», пусть и на выезде, наверняка свои пару мячей в сетку ворот соперника отправит. Тем более с учетом возвращения Соболева и Шамара.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.68.