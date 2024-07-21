21 июля «Спартак» и «Оренбург» сойдутся в новом сезоне РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Алексей Сухой. Прямую трансляцию с 17.20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

По мнению букмекеров, у красно-белых больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 46% вероятности. Допустимость успеха хозяев оценена в 3.25 (29%), ничья идет за чуть большие 3.75 (25%).

«Спартак» не побеждал на «Газовике» три матча подряд. Поставить на то, что «Оренбург» не уступит и в предстоящей встрече, можно за 1.74.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство красно-белых:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 и 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.05.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.64, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.16.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»

Выезд в Оренбург — сложно испытание для «Спартака». Москвичи победили там лишь в двух из шести матчей в РПЛ, один раз сыграли вничью и трижды уступили. К предстоящему сезону оренбуржцы неплохо усилились: подписали Дмитрия Рыбчинского, молодых южноамериканцев Джастина Куэро и Хорди Томпсона, а также еще нескольких крепких футболистов. Красно-белые же вступают в сезон с новым тренером Деяном Станковичем и практически без усилений: единственный трансфер — 32-летний нападающий Виллиан Жозе.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) — за 2.35.