30 сентября в 10-м туре РПЛ «Зенит» приедет в гости к «Оренбургу». Команды сыграют на стадион «Газовик». Начало поединка в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 12.55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Букмекерская компания Winline сулит три очка «Зениту». На победу гостей предложен коэффициент 1.70, что примерно соответствует 57% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (23%), успех «горожан» идет за 4.80 (20%).

Фора (+1) на «Оренбург» предложена за 1.71.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.70, ТМ 2.5 идет за 2.16. Обмен голами доступен за 1.71, обратный рынок — за 2.15.

На первый гол в исполнении питерцев можно поставить за 1.79. Вариант «счет откроет «Оренбург» получил котировку 3.15.

Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0 или 2:1. На оба исхода одинаковый коэффициент — 7.40.

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