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Сегодня, 09:15

«Оренбург» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 30 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 30 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Зенит»
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30 сентября в 10-м туре РПЛ «Зенит» приедет в гости к «Оренбургу». Команды сыграют на стадион «Газовик». Начало поединка в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 12.55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

Букмекерская компания Winline сулит три очка «Зениту». На победу гостей предложен коэффициент 1.70, что примерно соответствует 57% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (23%), успех «горожан» идет за 4.80 (20%).

Фора (+1) на «Оренбург» предложена за 1.71.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.70, ТМ 2.5 идет за 2.16. Обмен голами доступен за 1.71, обратный рынок — за 2.15.

На первый гол в исполнении питерцев можно поставить за 1.79. Вариант «счет откроет «Оренбург» получил котировку 3.15.

Антон Заболотный. ЦСКА не выигрывает семь матчей подряд. Хотя у Чалова и Заболотного уже 12 мячей на двоих

Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0 или 2:1. На оба исхода одинаковый коэффициент — 7.40.

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«Оренбург» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 30 сентября 2023 года