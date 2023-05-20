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«Оренбург» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 20 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 20 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Андрей Мостовой.
Фото Global Look Press
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Чемпион России «Зенит» в 28-м туре РПЛ сыграет с «Оренбургом». Игра состоится на арене «Газовик» 20 мая и начнется в 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Алексея Сухого. В прямом эфире понаблюдать за командами можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Картинка появится на экране в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

«Зенит» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.95, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.98 (22%), триумф «Оренбурга» — за близкие 3.68 (27%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев, если они придушат чемпиона, принесет выплату в 3680 рублей.

В первом круге «Зенит» разорвал соперника со счетом 8:0. На победу сине-бело-голубых с форой (-1.5) мяча в очередном матче котировка — 3.17.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.79. В четырех прошедших играх питерцев случился «верх».

«Зенит» — самая результативная команда РПЛ, в среднем она забивает 2.59 мяча за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 1.60, ИТБ2 (2.5) — за 2.65.

«Оренбург» отличился во всех десяти играх после зимней паузы, а «Зенит» ушел с поля без гола всего в двух встречах из 12. На обмен результативными атаками можно поставить за скромные 1.43, на противоположный исход — за 2.81.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Зенит»

«Зениту», по сути, уже ничего не нужно — чемпионов в последних турах ждет импровизированное турне по городам. Оренбург — один из них. Команда Марцела Лички играет по-прежнему задорно, но все так же нестабильно: из 10 последних матчей выиграла четыре, четыре раза уступила и дважды сыграла вничью. В двух предыдущих турах оренбуржцы проиграли «Уралу» и ЦСКА (оба раза по 1:2).

Петербуржцы, конечно, особенно сильно напрягаться не будут. Тем не менее проиграть середняку вряд ли входит в их планы, даже если они выйдут смешанным составом. Например, после оформления чемпионства сине-бело-голубые уже провели очень бодрый матч с «Краснодаром» (2:2), в котором сделали все, чтобы не уступить.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.91.

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ФК Оренбург
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