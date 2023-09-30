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Сегодня, 06:15

«Оренбург» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 30 сентября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 30 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Вендел.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Зенит»
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30 сентября «Зенит» в 10-м туре чемпионата России приедет в гости к «Оренбургу». Поединок пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 12.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Прямую трансляцию встречи покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 11.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность такого исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 4.10 (23%), триумф оренбуржцев — за 4.80 (20%).

В прошлом матче хозяева не уступили питерцам. Верите, что дома команда Давида Деограсии снова не проиграет? Опция 1Х идет за 2.21.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.70, ТМ 2.5 идет за 2.16. Обмен результативными ударами доступен по 1.71, обратный рынок получил котировку 2.15.

Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0 или 2:1. На оба исхода одинаковый коэффициент — 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Зенит»

Парни Деограсии при родных фанатах играют осторожно, но успешно. Они не уступили в пяти из семи последних игр дома. При этом клуб на «Газовике» забил всего четыре мяча. Меньше на своем поле организовал только «Факел» (три).

«Зенит» привозит веселье с собой на любой выездной матч: минимум три мяча залетели в четырех из пяти гостевых поединков петербуржцев. При этом на чужом поле команда Сергея Семака не уступила в 10 играх подряд, половину из которых выиграла. А «Оренбург» обыграла в семи из восьми встреч РПЛ, и лишь один раз допустила ничью.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.70.

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