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Сегодня, 17:55

Организаторы представили форму команд на Матч звезд FONBET Кубка России

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Участники шоу-матча выйдут на поле «Live Арены» в уникальных игровых джерси, отсылающих к пейзажам городов России.

В основе концепции — вид из окна, который у каждого футболиста разный.

Что увидит там игрок РПЛ? Большой город, чаще всего — миллионник, с высокими домами, закрывающими небо. А в регионах пейзаж попроще, «горизонтальней»: пятиэтажки, частный сектор. Трибуны ниже. Ближе к земле. В смысле к корням.

Дизайн формы был придуман Даниилом Чаловым, основателем футбольного творческого объединения «Ничего Обычного».

«Простая и понятная с первого взгляда идея лежит в основе любого классного дизайна. Для этого порой достаточно просто посмотреть в окно. Именно так мы и поступили при создании формы для Матча звезд FONBET Кубка России. Наша идея заключается в том, чтобы показать тернистый и разнообразный путь футболистов, представляющих два противоположных полюса Кубка России, и очертить тонкую грань различия между игроками, отображенную с помощью геометрических объектов на футбольной форме», — заявил Чалов.

Напомним, что Матч звезд FONBET Кубка России состоится 16 декабря в 14.00 на «Live Арене» в Сколкове. Купить билеты можно на сайте https://allstar.rfs.ru/.

Благотворительный проект «Футбол помогает» на FONBET Кубке России! Объединение усилий в борьбе за жизни людей!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
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