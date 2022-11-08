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«Осасуна» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 8 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
Хави.
Фото Global Look Press
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8 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной». Встреча пройдет на стадионе «Рейно-де-Наварра» в Памплоне и начнется в 23.30 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр ФИФА Хесус Хиль Монсано. Посмотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 14-й тур
08 нояб, 23:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев серьезными фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.56, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Осасуны» — за еще большие 6.40 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного итога выплата составит 4400 рублей, а чистая прибыль — 3400 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.55. В прошлом сезоне «Осасуне» удалось добыть ничью в домашней встрече.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.14.

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Соперники обменялись голами только в двух из пяти последних очных матчей. «Обе забьют» доступно за 1.82, «обе забьют — нет» — за 2.00.

Что покажет Роберт Левандовски? Гол поляка, на счету которого 13 мячей в этом сезоне, оценен котировкой 1.55. Дубль в его исполнении предложен за 3.60, хет-трик — за 10.2.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу каталонцев за 7.20.

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