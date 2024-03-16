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Прогнозы на спорт

16 марта, 10:15

«Осасуна» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 16 марта 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Осасуна» — «Реал» 16 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Лука Модрич, Антонио Рюдигер и Эдуардо Камавинга («Реал»).
Фото Global Look Press
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16 марта «Осасуна» и «Реал» сыграют в 29-м туре чемпионата Испании. Встреча начнется в 18.15 по московскому времени на арене «Эль-Садар». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 мар, 18:15. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:4
Реал

Аналитики компании Winline назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу сливочных можно взять с мизерным коэффициентом 1.58, вероятность этого результата — около 63%. «Мирный» исход оценен в 4.20 (22%), успех памплонцев — 6.00 (15%).

«Мадрид» был сильнее в трех матчах против «Осасуны» подряд. На сенсационную ничью или триумф хозяев можно поставить за 2.47.

ТБ 2.5 гола идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.00.

Хищники Анчелотти отличились в 25 встречах кряду. Опция «обе забьют» оценена в 1.91, обратный рынок дан за 1.81.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу гостей. Эксперты из Winline предлагают на него коэффициент 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Реал»

В пяти недавних встречах ла лиги в ворота красных залетело максимум два мяча. При этом одна или обе команды не праздновали голы в шести из семи прошлых туров. А за восемь игр чемпионата при родных фанатах «Осасуна» уступила лишь однажды. «Реал» в последнее время тоже не очень результативен: четыре из шести поединков не пробили «верх» по метким выстрелам. В личном противостоянии памплонцы и мадридцы отличились два раза или меньше в пяти из восьми случаев.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

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