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«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Кубка Испании 17 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 17 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press
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17 января «Осасуна» примет «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании. Встреча состоится в 23.00 по московскому времени на арене «Эль-Садар». Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Старт эфира в 22.55 мск.

Испания. Кубок. 1/8 финала
17 янв, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал Сосьедад

Аналитики считают, что команда Арсена Захаряна разберется с соперником. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья по итогам 90 минут идет за 3.10 (24%), триумф хозяев — за близкие 3.15 (17%).

«Реал Сосьедад» не проиграл в шести из восьми последних встреч против «Осасуны». На выход парней из Сан-Себастьяна в четвертьфинал можно сыграть за 1.72, на успех памплонцев — за 2.13.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.53.

Опция «обе забьют» оценена в 2.10, обратный рынок дан за 1.75.

Наиболее вероятный счет в основное время — 0:0. Аналитики предложили на него котировку 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад»

За 11 прошлых матчей во всех турнирах «Осасуна» выиграла всего один раз и уступила в пяти встречах. А в семи поединках с участием красных лишь раз было забито больше двух мячей. При этом обмен голами зафиксирован один раз за последние пять выступлений памплонцев.

У сан-себастьянцев похожая статистика: не больше пары результативных выстрелов зафиксировано в восьми из 10 недавних разборок. При этом в четырех из них вообще никто не забил. Но до последнего тура ла лиги (проигранного «Атлетику — 1:2) команда Захаряна шла на 12-матчевой серии без поражений (по шесть побед и ничьих).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.53.

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ФК Реал Сосьедад
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