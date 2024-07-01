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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:35

Открытие FONBASE: челленджи с 2DROTS, выступления Bushido Zho и Недры

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С 7 июля по 4 августа в Лужниках будет работать FONBASE — новое городское пространство для встреч и общения со звездами спорта и культуры. На базе будут проходить футбольные и баскетбольные соревнования, тренировки и спортивные мастер-классы, а также показы матчей Евро-2024 и кинопоказы от Okko, лайвы актуальных музыкантов и стендап-концерты. Доступ на все мероприятия FONBASE будет свободным — по регистрации на сайте.

FONBASE откроется 7 июля дневной и вечерней программами. Днем базу займет главная медиафутбольная команда страны 2DROTS. Любой желающий сможет принять участие в челленджах, вдохновленных классикой уличного футбола, и лично перенять мастерство от членов 2DTOTS. В финале лучшие игроки объединятся в команды под капитанством 2DROTS и сразятся на первенство и супер-приз. Тейковер станет частью серии спортивных экспериментов TOPDROPS. Для участия в челленджах нужно зарегистрироваться — на сайте или на площадке перед началом состязаний.

Вечером на сцене пространства выступят автор вирусного хита «Далеко» и герой нового трэпа Bushido Zho, эффектный рэп-артист НЕДРЫ, а также сооснователь формации A.V.G Lesha Mironov с DJ-сетом.

Пространство будет еженедельно менять спортивный фокус — футбол, баскетбол, Олимпийские игры-2024 и другие популярные виды спорта. Гостей ждут функциональные тренировки со звездными атлетами, паблик-токи и автограф-сессии с легендами спорта, апсайкл-воркшопы и фиджитал-турниры. Любительские команды по футболу и баскетболу смогут бесплатно играть и тренироваться на новом и удобном поле.

Пространство будет находиться в Лужниках по адресу: улица Лужники, д. 24, стр. 9. Ориентир — футбольные площадки 12-13.

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