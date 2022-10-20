Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч НХЛ 21 октября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 21 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

21 октября «Вашингтон» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова сыграет на выезде с «Оттавой». Матч регулярного сезона НХЛ пройдет в Canadian Tire Centre и начнется в 2.00 по московскому времени. В России матчи турнира не транслируются.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, вероятность исхода — примерно 44%. Успех «Оттавы» оценен в 2.70 (37%), ничья — в 4.20 (19%).

Микель Артета. «Арсенал» — ПСВ: Артета и ван Нистелрой готовят «веселый» матч

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата в случае положительного исхода составит 4200 рублей.

Считаете, что «Оттава» у себя дома остановит Ови с партнерами? Вариант 1Х идет за 1.59.

В последнем матче «Вашингтон» забил 10 шайб на пару с «Ванкувером», «Оттава» и «Бостон» закинули друг другу 12 голов. ТБ 5.5 на предстоящую игру идет за скромные 1.45, ТМ 5.5 — за 2.75.

Александр Овечкин забросил «Кэнакс» уже на 56-й секунде. На то, что с «Оттавой» гол снова случится на первой минуте, котировка — 9.80.

Победу «Вашингтона» хотя бы в одном периоде можно взять за 1.35, «Оттавы» — за 1.44.

Серия послематчевых буллитов оценена в 9.40.

Ислам Махачев. Махачев — Оливейра: ученик Хабиба вернет чемпионский пояс UFC?

Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Вашингтон»

«Вашингтон» обычно очень успешно играет с «Оттавой», особенно в гостях: из последних десяти встреч в Канаде семь остались за «Кэпиталз» в основное время и еще одна — в серии буллитов. Также стоит отметить, что для этого противостояния нормально, когда команды забрасывают суммарно восемь и больше шайб. Поэтому ТБ 4.5 они должны преодолеть абсолютно безболезненно.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 4.5 за 1.87.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
1
0
Читайте также
«Неуважение достигло своего пика». Ниманну сломали фигуру короля, но он все равно выиграл
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Зенит» — «Крылья Советов»: где смотреть матч Кубка России 20 октября 2022 года онлайн в прямом эфире