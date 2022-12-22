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«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 22 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 22 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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23 декабря команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с одним из аутсайдеров Восточной конференции «Оттавой Сенаторз». Матч пройдет на арене «Канадиен Тайр-центр», начало — в 3.00 по московскому времени. В России не показывают игры НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На победу «Кэпиталз» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.36, вероятность исхода — примерно 42%. Ничья доступна за 4.10 (79%), успех «Оттавы» — 2.70 (37%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления выплата составит 4100 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.59.

Тотал больше 5.5 шайб можно взять за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.30.

На то, что каждая команда забьет больше одного гола, котировка — 1.46. Противоположный исход предложено оформить за 2.80.

Гол на первой минуте доступен за жирные 10.0.

Точный бросок Александра Овечкина идет за 1.75, Евгения Кузнецова — за 2.95.

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Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Вашингтон»

У «Вашингтона» две победы подряд, у «Оттавы» — два поражения. Проигрыш «Виннипегу» с неприятным счетом 1:5 стал для «Сенаторз» 16-м в сезоне при 14-ти победах. Такие результаты привели к тому, что команда Ди Джей Смита идет аж в 11 очках от зоны плей-офф.

«Вашингтон» играет значительно бодрее и показывает более приемлемые результаты даже несмотря на отсутствие некоторых важных игроков, таких как Ти Джей О'Ши и Никлас Бэкстрем. Бедствующую «Оттаву» даже на выезде столичный клуб должен обыграть без особых проблем.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.80.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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