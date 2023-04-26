Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Овечкин поддержал участников V Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея

Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал участников V Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея. Видеообращение форварда было показано 26 апреля на церемонии открытия фестиваля в Сочи.

«Фестиваль — это не только борьба за результат, но в первую очередь праздник, который поможет найти вам новых друзей со всех уголков страны. Желаю вам успеха в предстоящих соревнованиях! Каждый из вас уже победитель!» — обратился к игрокам Овечкин.

Он также отметил, что своим примером юные хоккеисты показывают, что «хоккей — это спорт для каждого».

Помимо Овечкина, видеосообщения в поддержку юных хоккеистов записали игроки клубов КХЛ. Представители «Авангарда», «Металлурга» и «Салавата Юлаева» отметили силу воли ребят и пожелали им насладиться праздничной атмосферой фестиваля.

Традиционный, пятый по счету Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея проходит в эти дни на ледовых аренах федеральной территории «Сириус» в Сочи при поддержке Федерации адаптивного хоккея и БК ФОНБЕТ. В фестивале принимают участие 63 коллектива из 39 регионов России. Состязания проходят в трех дисциплинах: следж-хоккей, хоккей для незрячих и специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта.

Александр Овечкин
Хоккей
2
0
Читайте также
Скончался народный артист России Владимир Борисов
В офисе Зеленского отметили общее у мирных планов Киева и Пекина
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
На Урале медик скорой помощи умер после нападения мужа пациентки
Популярное видео
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Ак Барс» цепляется за последний шанс
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Райо Вальекано» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 26 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире