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Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:05

Овечкин проведет прямой эфир для болельщиков

Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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30 мая в 12.00 по московскому времени компания FONBET совместно с хоккеистом Александром Овечкиным проведет акцию «Вопрос мечты», в ходе которой амбассадор FONBET ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире. Стрим пройдет на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

Вопросы для прямого эфира отбирались на специальном сайте проекта «Великая Погоня».

Ведущими стрима станут Константин Анисимов, Артем Батрак, Яна Ромашкина и колумнист Никита Петухов. Также в рамках акции «Вопрос мечты» компания FONBET привезет в студию автора лучшего вопроса.

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Александр Овечкин
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