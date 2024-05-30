Овечкин проведет прямой эфир для болельщиков

30 мая в 12.00 по московскому времени компания FONBET совместно с хоккеистом Александром Овечкиным проведет акцию «Вопрос мечты», в ходе которой амбассадор FONBET ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире. Стрим пройдет на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

Вопросы для прямого эфира отбирались на специальном сайте проекта «Великая Погоня».

Ведущими стрима станут Константин Анисимов, Артем Батрак, Яна Ромашкина и колумнист Никита Петухов. Также в рамках акции «Вопрос мечты» компания FONBET привезет в студию автора лучшего вопроса.

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