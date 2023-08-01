1 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» примет на своем поле украинский «Днепр-1». Игра пройдет в Афинах на арене «Апостолос Николаидис» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Обслужит встречу рефери из Германии Бастиан Данкерт. Первая завершилась со счетом 3:1 в пользу греков.

В ответном матче они также идут фаворитами. На победу «Панатинаикоса» в основное время в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.63, вероятность этого исхода — примерно 61%. Ничья доступна за 4.18 (23%), успех «Днепра» — за 5.38 (16%).

Ставка в 1000 рублей на вице-чемпиона Украины в случае его выигрыша принесет выплату в 5380 рублей.

Условие «победа «Днепра» или ничья» оценено котировкой 2.32. Также можете подстраховать гостей с форой (+1) гол за 1.80.

Считаете, что команды снова сыграют результативно? Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.04.

Кстати, «обе забьют» и ТБ 2.5, как в первой игре, можно взять за 2.13. При этом отдельно гол «Днепра» котируется за 1.59.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

победа «Панатинаикоса» 2:0 — за 6.75;

1:0 — за 7.00;

ничья 1:1 — за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Панатинаикос» — «Днепр-1»

«Днепр» очень ярко провел прошлый сезон в чемпионате Украины, уступив только «Шахтеру». В 30 матчах команда Александра Кучера забила 61 мяч — более двух за игру, немного уступив все тому же донецкому клубу. Да и в товарищеских играх «Днепр» играл достаточно результативно, отличившись в каждой из пяти проведенных.

Нельзя сказать, что «Панатинаикос» проповедует такой же агрессивный футбол, как украинцы, но дома греки обязаны сыграть в атаку. Тем более запас в два мяча после первого матча есть, а значит, опасаться особо нечего.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.86.

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