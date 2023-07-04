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Панна Удварди — Арина Соболенко: прогноз на матч Уимблдона 4 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Панна Удварди — Арина Соболенко 4 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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4 июля в борьбу на Уимблдоне вступит вторая ракетка мира среди женщин, белоруска Арина Соболенко. В стартовом раунде ее соперницей станет венгерская теннисистка Панна Удварди. Матч начнется не ранее 18.45 по московскому времени. В прямом эфире в России он показан не будет. Прежде девушки ни разу между собой не играли.

Елена Рыбакина. Шелби Роджерс — Елена Рыбакина: прогноз на матч Уимблдона 4 июля 2023 года

Соболенко — абсолютный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.02, вероятность данного исхода велика — примерно 98%. Успех Удварди оценен в 14.75 (2%).

Эксперты не сомневаются, что Арина закроет соперницу в двух сетах за 1.15.

Триумф белоруски с форой (-6.5) гейма предложен за 1.59, с (-7.5) — за 2.17. Если же верите в конкурентоспособность Удварди, оформите Ф1(+6.5) за 2.34 или Ф1(+7.5) за 1.69.

Тотал больше 17.5 гейма доступен за 2.07, ТМ 17.5 — за 1.76.

Небольшой, но приятный коэффициент на то, что Соболенко выиграет меньше 13 геймов — 1.35.

Тай-брейк хотя бы в одном сете можно захватить за 6.73, его отсутствие — за 1.08.

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Прогноз и ставка на матч Панна Удварди — Арина Соболенко

Соболенко не лучшим образом подготовилась к старту Уимблдона — уже во втором круге Берлина уступила Кудерметовой, и на этом все. Белоруска провела лишь два матча на покрытии, но вот интересный факт — в них она подала 10 эйсов, по пять в каждой встрече.

Если даже в первом круге Уимблдона против Удварди она не покажет сильный теннис, то уровень подачи сохранить обязана. Быстрая британская трава должна помочь ей еще чаще подавать навылет. Учитывая, что у Удварди нет мощного первого удара, рассчитывать на эйсы ей не придется. По этому показателю Арина обязана превзойти ее очень прилично.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой (-3.5) по эйсам за 1.78.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Арина Соболенко
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