29 июня Парагвай и Бразилия сыграют во втором туре Копа Америка-2024. Поединок группы D пройдет на «Аллигант Стэдиум» в Лас-Вегасе и начнется в 4.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Пьеро Маса из Чили. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-кинотеатр «Okko». Другие соперники квартета — Коста-Рика и Колумбия.

Аналитики склоняются к победе «Селесао». На успех Бразилии можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 4.90 (19%), триумф Парагвая — за 11.0 (8%).

На то, что команда Даниэля Гарнеро наберет первые очки на турнире (1Х), предложено поставить за 3.25.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.95. Обмен голами идет за 2.25, обратный рынок — за 1.65.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа «Селесао» со счетом 2:0. На этот результат дали котировку 6.00.

Прогноз и ставка на матч Парагвай — Бразилия

Бразилия, сыграв вничью с Коста-Рикой в первом туре (0:0), уже использовала свое право на ошибку и теперь вынуждена идти вперед. В последних товарищеских матчах команда отметилась четырьмя голами, демонстрируя атакующую мощь. Парагвай, который показал не лучшую игру против Колумбии и располагает тихоходными защитниками, вряд ли сможет противостоять резким рывкам форвардов Бразилии. Вероятнее всего, «Селесао» уверенно заберут три очка с разницей в два и более гола и лишат соперника надежд на выход в плей-офф.

Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с Ф(-1.5) за 2.07.