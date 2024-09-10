Бразилия в восьмом туре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года отправится на выезд к Парагваю. Игра пройдет 11 сентября на стадионе «Дефенсорес дель Чако» — крупнейшей арене Парагвая. Начало запланировано на 3.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline считают Бразилию однозначным фаворитом: поставить на нее можно с коэффициентом 1.58, что приблизительно 62% вероятности. Успех хозяев оценен в 6.60 (14%) — это наименее реальный исход противостояния. Ничья предложена с котировкой 3.95 (24%).

В трех последних встречах бразильцы обыграли соперника с общим счетом 10:1. Рынок на непоражение Парагвая в предстоящей встрече дан за 2.47.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство бразильцев:

• 1:0 — за 4.70;

• 2:0 — за 5.40;

• 1:1 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.65.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 2.31, опция «обе забьют — нет» идет за 1.59.

Прогноз и ставка на матч Парагвай — Бразилия

Хозяева идут седьмыми с одной победой в семи турах, однако элитно прокачали способность минимизировать риск у своих ворот. В семи играх Парагвай пропустил лишь три мяча — меньше (два) только у лидирующей Аргентины. Бразилия на этой же дистанции лишь раз отличилась больше одного раза за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (1.5) за 1.93.

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